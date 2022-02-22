Euro
15.65
1.08%
Dolar
13.80
1.00%
Altın
844.81
0.90%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
524.348
-1.67%
BTXN Coin
39.25
-0.07%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesine onay verdi

    Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesine onay verdi

    Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Putin'in Rus askerinin yurt dışında görev yapmasına izin veren başvurusu görüşüldü.

    153 SENATÖRÜN OYU İLE KABUL EDİLDİ

    Görüşme sonrasında yapılan oylamada başvuru, 153 senatörün oyu ile kabul edildi.

    Kararda, "Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı'na onay vermeye karar verir." ifadelerine yer verildi.

    FAALİYET ALANLARI, SAYISI, GÖREVLERİNİ PUTİN BELİRLEYECEK

    Ayrıca kararda, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre Devlet Başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

    Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesine onay verdi #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    'İktidar şarkıyla kurulmadı, şarkıyla yıkılmaz'
    Politika

    'İktidar şarkıyla kurulmadı, şarkıyla yıkılmaz'

    Afyonkarahisar'da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı
    Gündem

    Afyonkarahisar'da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı

    Görüş Bildir