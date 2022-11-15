Rusya: Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar provokasyondur

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, suçlamaların kasıtlı provokasyon olduğu belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya, iddiaları yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

"Suçlamalar kasıtlı provokasyondur"

Söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

"Enkazın Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi yok"

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.