Sergey Şoygu, Moskova'da yapılan Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında, Rusya'nın bulduğu koronavirüs aşısı Sputnik V'nin kendisine de yapıldığını açıkladı.

Rusya Devlet başkanı Viladimir Putin bütün dünyanın gündemine oturan aşı açıklamasını 11 Ağustos'ta yapmıştı.

Putin, Sputnik V adı verilen aşının tescil edildiğini "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Aşı üzerinde çalışan herkese teşekkür ederim - bu tüm dünya için çok önemli bir an." ifadeleriyle duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu korona aşısı oldu VİDEO

AŞININ GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Açıklamaların ardından aşının gerekli tüm testlerinin yapılmadığı, yan etkilerinin olabileceği gibi aşının güvenirliği üzerine tartışmalar sürse de, Rusya toplu olarak kullanıma hazırlanıyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurmuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI AŞI OLDU

Dünya çapında aşının tanıtımlarını sürdüren Rusya'da, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'da korona aşısını oldu.

Başkent Moskova’da Şoygu'nun da katıldığı, Şangay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Toplululuğu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri savunma bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Şoygu, Sputnik V'nin tanıtımının yapıldığı toplantıda, kendisinin de aşı olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından o anlara ilişin görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

Görüntülerde Şoygu’nun gergin olduğu kameraya yansıdı. Aşı uygulamasından sonra Bakan Şoygu'nun teşekkür ederek sağlık kuruluşundan ayrıldığı görüldü. Şoygu’nun aşıyı ne zaman yaptırdığına yönelik bir bilgi verilmedi.