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- Rusya sokakları ölü kargayla doldu
Rusya sokakları ölü kargayla doldu
Saratov bölgesinde bulunan onlarca ölü karga, kentte paniğe neden oldu.
- DHA
- 21.09.2020 - 17:45
- Güncelleme : 21.09.2020 - 17:45
Rusya’nın Saratov bölgesinde bulunan Balakov kentinde ortaya çıkan karga görüntüleri, izleyenleri hayrete düşürdü.
ÖLÜ KARGA SÜRÜSÜ
Kentin sokakları ölü karga ile dolarken, bölgede yaşayan birçok kişi paniğe kapıldı.
Saratov Bölgesi Devlet Veterinerlik Müdürlüğü uzmanlarının, kargalarının toplu ölümüyle sonuçlanan nedeni araştırdığı ve laboratuvar araştırması için örnekler alındığı belirtildi.
Rusya sokakları ölü kargayla doldu