Dolar
7.6286
0.9675%
Euro
8.9591
-0.0357%
Altın
1902.91
-2.4428%
Borsa
1087.03
-2.2419%
G. Altın
466.168
-1.6377%
Bitcoin
79476.08
-4.2352%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Rusya sokakları ölü kargayla doldu

    Saratov bölgesinde bulunan onlarca ölü karga, kentte paniğe neden oldu.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 17:45
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya sokakları ölü kargayla doldu

    Rusya’nın Saratov bölgesinde bulunan Balakov kentinde ortaya çıkan karga görüntüleri, izleyenleri hayrete düşürdü.

    ÖLÜ KARGA SÜRÜSÜ

    Kentin sokakları ölü karga ile dolarken, bölgede yaşayan birçok kişi paniğe kapıldı.

    Saratov Bölgesi Devlet Veterinerlik Müdürlüğü uzmanlarının, kargalarının toplu ölümüyle sonuçlanan nedeni araştırdığı ve laboratuvar araştırması için örnekler alındığı belirtildi.

    Rusya sokakları ölü kargayla doldu

    Rusya sokakları ölü kargayla doldu #1

    Rusya sokakları ölü kargayla doldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir