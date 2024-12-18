Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarıyor

İHA

Rusya'da 2021’de Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

RESMİ TEMAS KURULABİLİR

Kabul edilen yasa tasarısına göre terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek.

Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

Rusya, 2003 yılında Taliban’ı terör örgütü listesine almıştı.