Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatı için ikinci anlaşma imzalandı

    İki ülkenin S-400'lerin teslimatıyla ilgili mali modeli görüştüğü bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatı için ikinci anlaşma imzalandı

    Ankara ile Moskova arasında S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

    Açıklamayı, Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev yaptı.

    S-400'LER İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

    Türkiye ile S-400 anlaşmasının imzalandığını belirten Miheyev, "Şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz." dedi.

    "PRENSİP ANLAŞMAMIZ VAR"

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, "Bu proje kendi içinde belli üretim ve teknoloji unsurlarını içeriyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İkinci sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var." diye konuşmuştu.

    S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor ViDEO



    Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatı için ikinci anlaşma imzalandı #1

    Görüş Bildir