Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatı için ikinci anlaşma imzalandı

İki ülkenin S-400'lerin teslimatıyla ilgili mali modeli görüştüğü bildirildi.

Ankara ile Moskova arasında S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

Açıklamayı, Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev yaptı.

S-400'LER İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile S-400 anlaşmasının imzalandığını belirten Miheyev, "Şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz." dedi.

"PRENSİP ANLAŞMAMIZ VAR"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, "Bu proje kendi içinde belli üretim ve teknoloji unsurlarını içeriyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İkinci sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var." diye konuşmuştu.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor ViDEO







