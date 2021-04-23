Rusya, Ukrayna sınırlarındaki askerlerini geri çekmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde tatbikatlara katılan askeri birliklerin daimi görev yerlerine dönmeye başladığını bildirdi.

Rusya, Batılı ülkeler ile haftalardır gerilimi artıran askeri tatbikatlar için Ukrayna sınırına yakın bölgelere sevk ettiği askerleri geri çekmeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı doğrultusunda ani denetimlere katılan Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri birlikleri 23 Nisan'da daimi görev noktalarına dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

Birliklerin şu anda tren istasyonlarına, hava üslerine hareket ettiği ve çıkarma gemilerine, demiryolu platformlarına ve askeri nakliye uçaklarına yükleme yapıldığı kaydedildi.

RUSYA’NIN KARARINI OLUMLU KARŞILADI

Öte yandan dün Kırım'daki geniş çaplı tatbikatı yerinden takip eden Şoygu, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını belirterek askeri birliklere 1 Mayıs'a kadar kışlalarına dönme talimatı vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sınırdaki asker sayısının azalmasının gerilimin azalması anlamına geleceğini ifade ederek, Rusya'nın kararını olumlu karşıladığını belirtmişti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu.

Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya’ya kaçmıştı.

Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım’ı ve Ukrayna’nın Doğu bölgesi Donbas’ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti.

Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.