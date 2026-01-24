Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Abu Dabi müzakereleri sonlandı

- Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de yapılan müzakereler sona erdi.
- Görüşmelerde belli sonuçlar elde edildi ve tarafların yeniden bir araya gelebileceği belirtildi.
- ABD temsilcisi Steve Witkoff, müzakereler sırasında Putin ile de görüştü.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş yoğun şekilde sürerken ABD öncülüğündeki barış müzakereleri devam ediyor.
Ukraynalı, Rus ve Amerikan heyetleri görüşmeleri ilerletmek üzere BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti.
MÜZAKERELER SONA ERDİ
Rus haber ajansı TASS'ın isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakerelerin sona erdiği kaydedildi.
GELECEK GÜNLERDE TEKRAR BULUŞULACAK
Müzakerelerde "bazı sonuçların" elde edildiğine dikkati çekilen haberde, tarafların gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.
WITKOFF İLE PUTIN GÖRÜŞMÜŞTÜ
Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmişti.