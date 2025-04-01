Rusya ve Kuzey Kore'den dev köprü projesi

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Rusya ve Kuzey Kore, yeni bir dev köprü inşa etmek için hazırlıklara başlıyor. Bu proje, mevcut demir yolunun yakınında yer alacak ve Kuzey Kore'yi, Rusya'nın doğu bölgeleriyle birbirine bağlayacak.

2026'DA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olacak köprünün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Köprü, 1959 yılında açılan mevcut "Dostluk Köprüsü"ne yakın bir konumda yer alacak. Bu proje, Kuzey Kore'nin kuzeyini ve Rusya'nın doğusunu birbirine bağlayarak bölgedeki altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

BÖLGESEL BAĞLANTILAR GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni köprü, Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında doğal sınır işlevi gören Tumen Nehri üzerinde inşa edilecek. Bu projeyle, bu üç ülke arasındaki bağlantılar daha da güçlendirilecek.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şubat ayında sürpriz bir kararname ile bu devasa projeyi bir Rus şirketine devretmişti. İnşaat henüz başlamasa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024’te Kuzey Kore'yi ziyaretinin ardından projeye onay verilmişti. Putin'in ziyareti, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin pekiştiğini gösteren önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

HAZIRLIKLAR HIZLA İLERLİYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, projeyle ilgili olarak, tarafların tasarım belgelerini tamamladıklarını, inşaat ekiplerini kurduklarını ve gerekli ekipmanları toplamaya başladıklarını açıkladı. Matsegora, inşaatın henüz başlamadığını ancak hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçtiğimiz Cuma günü Pyongyang’ı ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki iletişim hakkında bilgi verdi.