Rusya: Yunanistan geleneksel ortağımız

Ülkenin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina ile 1828'de başlayan resmi ilişkilere değinildi.

Rusya, Yunanistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçmişten fotoğraflara yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya'nın 19. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın bağımsızlığına yaptığı önemli katkı, Yunan halkı tarafından geniş çaplı bir kabul görüyor. Yunanistan 27 Aralık 1991'de Rusya'yı SSCB'nin devamı olarak tanıdı." denildi.

"İLİŞKİMİZİN TEMELİ KARŞILIKLI SEMPATİYE DAYALI"

İki ülke arasında resmi ilişkilerin 6 Eylül 1828 tarihinde kurulduğu anımsatılırken, "Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin direksiyona geçti ViDEO