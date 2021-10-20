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    Rusya'da 7 günlük koronavirüs tatili

    Vladimir Putin, vaka ve ölüm sayılarında yaşanan endişe verici artış üzerine 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:10
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    Rusya'da 7 günlük koronavirüs tatili

    Rusya'da koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıların rekor seviyelere ulaşmasının ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın kasım ayının ilk haftasının tatil ilan edilmesine yönelik çağrısına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kayıtsız kalmadı.

    RUSYA'DA KORONAVİRÜS TATİLİ

    Putin, hükümet temsilcileriyle salgına dair gerçekleştirdiği toplantıda öneriyi desteklediğini belirterek 30 Ekim-7 Kasım arasını tatil ilan etti.

    "Salgında yeni dalganın zirvesini aşağı çekmek çok önemli." diyen Putin, "Bu kapsamda mevcut durum göz önüne alınarak işçilerin maaşından kesinti olmadan ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında tatil ilan edilmesi önerisini destekliyorum." dedi.

    Rusya da 7 günlük koronavirüs tatili #1

    BÖLGELERE GÖRE UZATILABİLECEK

    Belirli bölgeler için tatilin 23 Ekim'de başlatılabileceğini vurgulayan Putin, "Epidemiyolojik durum her bölgede farklı gelişiyor." diyerek bölge başkanlarının gerekirse 7 Kasım'dan sonra da tatil günlerini uzatabileceklerini kaydetti.

    Putin ayrıca, Ruslardan ailelerinde Covid-19 vakası tespit edilmesi durumunda uygulanan karantina kuralını göz ardı etmemelerini istedi.

    Rusya da 7 günlük koronavirüs tatili #2

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