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    Rusya'da alkollü sürücünün yayalara çarptığı an

    Yaya geçidindeki iki kişiye çarptıktan sonra kaçarak kayıplara karışan sürücü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 21:55
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 22:31
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    Rusya'da alkollü sürücünün yayalara çarptığı an

    Rusya'nın başkenti Moskova'da 42 yaşındaki alkollü sürücü dehşet saçtı.

    Aracıyla hızla seyreden sürücü, yaya geçidinden geçmekte olan 2 kişiye çarpıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    YAYALARIN DURUMU AĞIR

    Yaralanan iki kişiye ilk müdahale bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinden geldi. Yaralıların yoğun bakıma kaldırıldığı, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

    KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

    Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar

    Rusya da alkollü sürücünün yayalara çarptığı an #1

    Rusya da alkollü sürücünün yayalara çarptığı an #2

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