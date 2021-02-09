Rusya'da alkollü sürücünün yayalara çarptığı an

Yaya geçidindeki iki kişiye çarptıktan sonra kaçarak kayıplara karışan sürücü, gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 42 yaşındaki alkollü sürücü dehşet saçtı.

Aracıyla hızla seyreden sürücü, yaya geçidinden geçmekte olan 2 kişiye çarpıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

YAYALARIN DURUMU AĞIR

Yaralanan iki kişiye ilk müdahale bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinden geldi. Yaralıların yoğun bakıma kaldırıldığı, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar