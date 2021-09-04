Rusya'da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtardı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da sahibinin dikkatsizliği bir köpeğin ölümüne neden olacaktı.

KÖPEK ASANSÖRÜN DIŞINDA KALDI

Adı açıklanmayan bir kadın, köpeğiyle birlikte binaya girdi. Köpeğini unutan kadın doğrudan asansöre girerken, kadının gerisinde kalan köpek ise kapıların kapanması sonucu asansörün dışında kaldı.

TASMASININ ZİNCİRİ SIKIŞAN KÖPEK, BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Asansör yukarı hareket edince köpeğin tasmasının zinciri asansör kapısına sıkıştı. Tasmanın köpeğin boğazına baskı yapmaya başladığı sırada binaya giren bir şahıs durumu fark ederek, harekete geçti. Köpeğe yardımcı olmaya çalışan apartman sakini, tasmaya bağlı zinciri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Şahsın zinciri çıkarması sonucu köpek kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü.

Köpeğin veterinerde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, olaydan yara almadan kurtulan köpeğin travma yaşadığı açıklandı.

Rusya'da asansör kapısına sıkışan köpeği apartman sakini kurtardı VİDEO

