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    Rusya’da batan gemiden kurtuluş

    Su altı tarama gemisi kıyıya çekildiği sırada batarken, gemi kaptanı ve bir personel son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:02
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    Rusya’da batan gemiden kurtuluş

    Rusya’nın Volga Nehri kıyılarındaki Podzhabny adası etrafında su altında tarama işi yapan “Barrakuda” adlı gemi, kıyıya götürüldüğü sırada su almaya başladı.

    Gemi mürettebatı durumu hemen kıyıdaki kurtarma ekiplerine bildirdi.

    Bunun üzerine limandaki ekipler, sürat teknesiyle bölgeye ilerlerken, su alan gemi ise batmaya başladı.

    GEMİ TAMAMEN SUYA GÖMÜLDÜ

    Çaresiz kalan kaptan ve gemi personeli, geminin su üstünde bulunan bölümüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

    Gemi tamamen suya gömüldüğü sırada gelen kurtarma ekipleri, kaptan ve personeli son anda kurtarmayı başardı.

    Rusya’da batan gemiden kurtuluş ViDEO

    İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin batma nedeninin tespit edilmesi için olay yerine ekip gönderildiği duyuruldu.

    Bölge savcılığının da olayla ilgili ayrıca soruşturma başlattığı aktarıldı.

    Rusya’da batan gemiden kurtuluş #1

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