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    Rusya’da kamyonun freni boşaldı, 8 aracı ezdi

    Freni boşalan seyir halindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı ezdi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:45
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    Rusya’da kamyonun freni boşaldı, 8 aracı ezdi

    Rusya'ya bağlı Sverdlovsk bölgesinin Pervouralsk şehrinde seyir halinde olan bir kamyonun freni boşaldı.

    O sırada kırmızı ışık yanınca, diğer araçlar durdu.

    Duramayan kamyon, bekleyen araçlara arkadan çarptı.

    Kamyonun hızının düşük olması, daha büyük bir facianın önüne geçti.

    KAMERAYA YANSIDI

    En önde sağ şeritte bekleyen otomobil sürücüsü, ezilmemek için kırmızı ışığa rağmen gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

    Kamyon, 8 aracı ezerek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

    O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Rusya’da kamyonun freni boşaldı, 8 aracı ezdi VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Rusya’da kamyonun freni boşaldı, 8 aracı ezdi #1

    Rusya’da kamyonun freni boşaldı, 8 aracı ezdi #2

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