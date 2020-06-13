Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 520 bini geçti

Salgının en çok etkilediği başkent Moskova'da halk, güneşli havanın da etkisiyle dışarı çıktı.

Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen Rusya'da vaka sayısı durdurulamıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

520 BİN 129 VAKA SAPTANDI

Böylece toplam vaka sayısı 520 bin 129’a çıkarken, ülkede son bir günde ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829’a, iyileşen sayısı 5 bin 271 artarak 274 bin 641’e yükseldi.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 34.1'İNDE BELİRTİ YOK

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1.8’den yüzde 1.7’ye düşerken, yeni vakaların yüzde 34.1'inde semptom görülmedi. Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1493 artarak 204 bin 428’e, ölü sayısı 44 artarak 3 bin 231’e çıktı.

MOSKOVA'DA HALK, KENDİNİ DIŞARI ATTI

Vaka sayısı gün geçtikçe artarken, Moskova'daki gevşemeyle birlikte endişe verici görüntüler kayda geçti. Çok sayıda kişinin sokaklarda ve yeşil alanlarda bir araya geldiği görüldü, araç yoğunluğu oluştu. Kimileri sosyal mesafeyi gözetirken, birçok kişinin ise bu kurala uymadığı görüldü.

14 MİLYON 500 BİNDEN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 14 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 322 bin 498 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

SOKAK YASAĞI, 9 HAZİRAN'DA KALDIRILDI

Rusya'da, ilk koronavirüs vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk koronavirüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.