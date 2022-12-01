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Rusya'da patlayan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Rusya'da patlayan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken bir sürücü de ağır yaralandı.