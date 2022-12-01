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    Rusya'da patlayan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

    Park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken bir sürücü de ağır yaralandı.
    • 01.12.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:59
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    Rusya'da patlayan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

    Rusya'nın Volgograd kentinin Sovyetsky bölgesindeki bir yerleşim alanında, park halindeki bir otomobilde patlama yaşandı.

    Patlama sonrasında Rusya İçişleri Bakanlığı Volgograd Bölgesi Basın Servisi'nden açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta polis, Volgograd kentinin Sovyetsky semtinde park halindeki 4 aracın yandığına dair bir ihbar aldı.Yangın sırasında 2 araç tamamen yandı, 2 araç ağır hasar aldı. Olay yeri incelemesi sırasında otomobilde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu. Aracın 52 yaşındaki sahibi hastaneye kaldırıldı. Araçta 2 adet asetilen tüpü (oksijen tüpü) bulundu." denildi.

    Sızıntı ihtimali üzerinde duruldu

    Rusya İçişleri Bakanlığı, olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.

    Bunun yanı sıra patlamanın, oksijen tüplerindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Sürücünün durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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