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- Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni korona vakası
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni korona vakası
Ülkede, son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 11:29
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki koronavirüs vakalarında 10 bin 581 kişilik artış yaşandı.
76 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Toplam vaka sayısının 145 bin 268'e ulaştığı ülkede, 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1.356'ya çıktı.
İyileşen kişi sayısı ise 1.456 artarak, 18 bin 95'i buldu.
Ülkede 210 bin kişi müşahede altında tutuluyor.