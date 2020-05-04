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Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni korona vakası

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni korona vakası

Ülkede, son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.