Rusya'da Zafer Günü için askeri geçit provası

Rusya'da Zafer Günü için askeri geçit provası

Moskova'da gece saatlerindeki hazırlık kapsamında, piyade kuvvetleri ve mekanize kuvvetler prova yaptı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76'ncı yılı kutlamalarına hazırlanıyor.

Ülkedeki kutlama hazırlıkları kapsamında ilk gece provası yapıldı.

Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreni kapsamında tanklar sokaklarda ilerledi.

GEÇİT TÖRENİNE HAZIRLIK

Provada piyade kuvvetleri ile mekanize kuvvetler yer aldı. Rus TASS haber ajansı, törene 12 binden fazla askerin katılacağını bildirdi.

Kızıl Meydan'daki geçit töreninde yer alacak mekanize kuvvetlerin 190'dan fazla askeri ve özel donanımdan oluşacağı kaydedildi.

TÖRENDE YER ALACAK TANKLAR

T-34 tankları, geleneksel olarak geçit töreninde mekanize kuvvetlere liderlik edecek.

Bu tankları, yakın zamanda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine giren Taifun zırhlı araçları izleyecek.

Ayrıca, T-72B3M, T-80BVM, T-90M ve T-14 Armata tankları da Kızıl Meydan'da ilerleyecek.

Moskova'da askeri geçit töreni provası FOTO GALERi

S-400'LER KIZIL MEYDAN'DA OLACAK

Topçu ve füze birliklerini İskender-M taktik füze sistemi ile Tornado-S çoklu roket fırlatma sistemi temsil edecek.

S-400 hava savunma sistemleri ile Pantsir-S1 kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi törende olacak.

İKİ PROVA DAHA YAPILACAK

Özel zırhlı araçlar Ulusal Muhafızları ve askeri polisi temsil edecek.

Bir sonraki gece provasının 4 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi. Son kapsamlı askeri geçit töreni hazırlığı ise 7 Mayıs'ta yapılacak.