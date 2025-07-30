Rusya'daki 8.8'lik depremin ardından tsunami uyarısı: Yüksek bir yerlere çıkın

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında 8.8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.

Bu da Japonya, Alaska ve Hawaii'nin bazı bölgelerinde tsunami uyarılarına yol açtı.

"TSUNAMİ ADALARIN ETRAFINI SARACAK"

CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, 'adaların etrafını saracağını' belirtti.

"SEL BASKINI KAÇINILMAZ OLACAK"

Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.

Hawaii'nin Honolulu kentinin Belediye Başkanı Rick Blangiardi, yerel KITV'ye yaptığı açıklamada, insanların sakin kalmasının önemli olduğunu ancak alçak bölgelerde bulunan vatandaşların yüksek bölgelere çıkması gerektiğini kaydetti.

"YÜKSEK YERLERE ÇIKIN"

Blangiardi, yapılan faaliyetlerin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Gereksiz bir panik yaratmak istemiyoruz, herkesin sakin kalmasını istiyoruz. İnsanlara yeterli uyarı ve yüksek yerlere çıkma fırsatı vermek için mümkün olduğunca önceden hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.

ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek, Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

UYARININ ARDINDAN ÇATILARA ÇIKTILAR

Tsunami uyarısına yanıt olarak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun Mukawa kasabasında bulunan insanlar, bir itfaiye istasyonunun çatısında sığınak aradı.

Deprem, Rusya, Japonya ve Alaska kıyılarına ulaşan küçük bir tsunami tetikledi, bu da tahliyelere ve Honolulu'da sabah saatlerindeki trafik sıkışıklığı da dahil olmak üzere kesintilere neden oldu.