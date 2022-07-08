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    Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler

    Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasını veto etti.
    • 08.07.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 20:59
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    Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler

    Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

    BM Güvenlik Konseyi, Rusya ile yapılan pazarlıkların ardından Norveç ve İrlanda tarafından sunulan ve Suriye'ye sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik kararı oyladı.

    Karara 15 üyeli konseyde 13 ülke destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı.

    Daimi üyelerden herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor

    AA'nın aktardığına göre BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

    BM Güvenlik Konseyi 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

    Rusya dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler #1


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