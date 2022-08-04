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    Rusya'dan Donetsk'e saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Rus ordusunun, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü çocuk 4 kişinin ise yaralandığı Donetsk Valisi tarafından açıklandı.
    • 04.08.2022 - 16:05
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    Rusya'dan Donetsk'e saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine yönelik saldırılarını sürdürürken konuya ilişkin açıklama Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko'den geldi.

    8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Pavlo Kyrylenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Rusların bugün yerel saatle 11.00 sıralarında gerçekleştirdiği Donetsk bölgesinde yer alan Toretsk kasabasına yönelik saldırısında 8 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişiden 3'ü çocuk. İlk belirlemelere göre topçu ateşi ile bir otobüs durağına saldırdılar." dedi.

    Rusya dan Donetsk e saldırı: Ölü ve yaralılar var #1

    İHA'nın haberine göre; Vali Kyrylenko ayrıca Rus ordusunun kiliseye de zarar verdiğini, 1 rahibin yaralandığını ve çevredeki evlerin de saldırı nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

    "Kendinizi bir Rus hedefi haline getirmeyin"

    Vali Kyrylenko açıklamasında bölge halkına tahliye çağrısında bulunarak, "Rus ordusu her gün sivilleri vuruyor, her gün insanlarımız ölüyor ve yaralanıyor. Hala Donetsk'te kalanlara sesleniyorum, kendinizi ölümcül tehlikeye atıyorsunuz. Kendinizi bir Rus hedefi haline getirmeyin." ifadelerini kullandı.

    Rusya dan Donetsk e saldırı: Ölü ve yaralılar var #2

    Rusya dan Donetsk e saldırı: Ölü ve yaralılar var #3

    Rusya dan Donetsk e saldırı: Ölü ve yaralılar var #4


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