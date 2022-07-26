Rusya'dan İsrail'e Ukrayna tepkisi: Taraflı söylem duyduk

Rus Sözcü Zaharova, İsrail'in Ukrayna konusunda yapıcı olmayan ifadeler kullandığını söyledi.

Moskova'dan, İsrail'in Ukrayna savaşındaki tutumuna ilişkin değerlendirme yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tavrı nedeniyle Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi.

"Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin kendi başına kötüleşmediğini" belirten Zaharova, şöyle dedi:

"Anlaşılmaz ve garipti"

"Maalesef, son aylarda Tel Aviv tarafından yapılan açıklamalarda, kesinlikle yapıcı olmayan ve en önemlisi, taraflı söylem duyduk. Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti. Çünkü İsrail, diaspora, hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilere dahil olması açısından tablonun tamamını görmeliydi."

İsrail'in Rusya karşıtı pozisyon sergilediğini ve sadece Ukrayna yönetimini desteklediğine dikkati çeken Zaharova, "bunun Batı'nın tuhaf ve vahşi sesiyle uyumlu olduğunu ve soru işaretleri oluşturduğunu" vurguladı.

"Bu açıklamalar rastgele yapılmadı"

Zaharova, "Şimdi bu ülkenin yönetiminden, Rusya'nın bazı eylemlerinin ikili ilişkileri etkileyebileceği yönünde yorumlar duyduğumuzda, şunu sormak isterim: Aynı insanlar, son aylarda kendi eylem ve açıklamaların ikili ilişkileri etkilediğini düşünmüyor mu?

Bu pozisyon, aktif şekilde terfi edildi. Bu açıklamalar rastgele yapılmadı. Bu, oldukça geniş çaplı bir siyasi irade idi." şeklinde konuştu.

Rusya Adalet Bakanlığı'nın, İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurması meselesine değinen Zaharova, "Bu şüphesiz yasal düzlemdir." ifadesini kullandı.

JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiye edilmesi talebi

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen hafta, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Bu konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli hukuk heyetine Moskova makamlarından henüz onay gelmediği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

Lapid: İlişkileri etkileyecek

AA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail'i inşa etmek için onları güçlendirmek” olarak açıklayan JAFI, 1929'da kuruldu.

Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.