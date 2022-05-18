Rusya'dan İsveç'e silah ve askeri üs uyarısı

Ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'e tepkilerinin bağlı olduğu unsurları açıkladı. Bunlar, İsveç topraklarında askeri üsler ve silah sistemlerinin konuşlandırılması şeklinde sıralandı.

Moskova, NATO'ya olası yeni katılımlar konusundaki gelişmeleri yakından izliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in askeri ittifakta yer alma kararına karşı gösterilen tepkiye açıklık getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ın İsveç hükümetinin NATO'ya katılım kararı hakkında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov'a bilgi verdiği belirtildi.

"Her devletin egemenlik hakkı ama..."

Rus tarafının, İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımı konusundaki tutumuna ilişkin bir çok defa resmi açıklamalar yaptığına işaret edildi.

Bu tutumun, "ulusal güvenliği sağlama yolları konusundaki seçimin her devletin egemenlik hakkı olduğu ancak bunun diğer ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği" görüşüne de dayandığı kaydedildi.

"Tepkimiz, askeri üsler ve silah sistemleri konuşlandırılmasına bağlı"

AA'nın haberine göre, açıklamada, “Askeri-teknik yönler de dahil olmak üzere tepkimiz ve olası misilleme önlemlerimiz, İsveç topraklarında yabancı askeri üsler ve saldırı silah sistemleri konuşlandırılması dahil İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na entegrasyonunun gerçek sonuçlarına bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın, Kuzey Avrupalı ​​komşu ülkelerinin girişimiyle Baltık Denizi Devletleri Konseyi ve Arktik Konseyi de dahil olmak üzere bölgesel iş birliği yapılarının, dünyanın daha önce istikrarlı olan bu bölgesindeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.