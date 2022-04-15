Ukrayna'nın batırdığını iddia ettiği, Rusya'nın ise mühimmat patlaması sonucu, fırtına sebebiyle battı dediği gemiye Ruslar batırılamaz gözüyle bakıyordu.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduğunu ve gemide yangın çıktığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise geminin "mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybederek, fırtına sebebiyle battı." açıklaması gelmişti.

"Moskova" kruvazörüne batırılamaz gözüyle bakılıyordu

Rus donanmasının amiral gemisi "Moskova" nın Karadeniz'de batması bir aydan uzun süren savaşın şu ana dek en önemli olayı olarak görülüyor.

510 mürettabatlı, 12 bin 500 ton ağırlıkta olan ve 186 metrelik uzunluktaki gemiye ise "batırılamaz" deniyordu.

Mısır Devlet Başkanı El Sissi gemide ağırlanmıştı

S-300 ve uzun menzilli güdümlü füzeleri taşıyabilen "Moskova" adlı kruvazörün ise Amerikan uçak gemilerinin korkulu rüyası olduğu biliniyor.

Mısır Devlet Başkanı El Sissi'de gemide ağırlanmıştı. Rusya için sembolik anlamları olan kruvazörün batmasının oldukça moral bozucu olduğu söyleniyor.

Geminin batmasının Rusya'ya maliyeti 800 milyon dolar

Gemi Suriye'deki Rus üssü Khmeimim'in korunmasında da görev almıştı.

Kruvazörün batmasının Rusya'ya maliyeti ise yaklaşık 800 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Geminin yeniden inşa edilmesi yaklaşık 8- 10 yıllık bir çaba gerektirecek.

"İki hikaye arasında seçim yapmak zorunda kaldılar"

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sullivan, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” dedi.



