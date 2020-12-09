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    Rusya'nın 'Kıyamet Günü Uçağı'ndan hırsızlık

    Rusya'da nükleer savaş durumunda kullanılması öngörülen ve 'Kıyamet Günü Uçağı' olarak adlandırılan İl-80 model uçak, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.
    • AA
    • 09.12.2020 - 23:34
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    Rusya'nın 'Kıyamet Günü Uçağı'ndan hırsızlık

    Rusya İçişleri Bakanlığı, bakım için Rusya’nın Rostov bölgesinde bulunan uçağın içerisindeki değeri yaklaşık 1 milyon rubleyi bulan ekipmanın çalındığını açıkladı.

    Olaya ilişkin soruşturma açılırken, hırsızların yakalanması için operasyon başlatıldı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bir daha bu tür bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

    Rusya nın Kıyamet Günü Uçağı ndan hırsızlık #1

    SADECE ABD VE RUSYA'DA VAR

    Sovyetler Birliği döneminde, nükleer savaş çıkması durumunda ülkenin üst düzey yetkililerini taşımak için üretilen özel yapım uçak, ilk uçuşunu 1985’te gerçekleştirmişti.

    Bu tür bir uçak Rusya dışında sadece ABD’de bulunuyor.

    Rusya nın Kıyamet Günü Uçağı ndan hırsızlık #2

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