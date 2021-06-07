Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rus heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "Uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak" dedi.

Rusya, Türkiye'de artış gösteren vaka sayıları nedeniyle uçuşlara yönelik kısıtlamaları 21 Haziran tarihine uzatma karar almıştı.

Ülkemizdeki vaka sayılarının düşüşe geçmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Nadir Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını belirtti.

"KISITLAMA 21 HAZİRAN'DA KALKACAK"

Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan,"Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini bildirdi.

Rusya'nın uçuş kısıtlaması 21 Haziran'da sona eriyor ViDEO

"RUS HEYET TEDBİRLERİ YERİNDE GÖRECEK"

Rus yetkililerin 21 Haziran'dan önce Türkiye'ye gelerek inceleme yapacağını söyleyen Alpaslan, "Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak. Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım. İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Aşılamanın hızla devam ettiğine, bu sürede gerek sektör çalışanlarının gerek vatandaşların belirli bir düzeyde aşılanmış olacağına değinen Alpaslan, koronavirüsün gündemin arka sıralarına düşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.