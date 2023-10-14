Saldırı altındaki Gazze'de ölülere morgda yer kalmadı Bölgenin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, morgda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail-Filistin çatışması 8. günde devam ederken, Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde morgun dolmasıyla hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, hastane önünde bekletiliyor.

"Durum hiç bu noktaya gelmedi"

Filistinli sağlık çalışanları hastanedeki durumun benzeri görülmemiş bir manzara olduğunu, daha önceki saldırılarda durumun bu noktaya gelmediğini belirtiyor.

Ölenlerin çoğunluğu kadın ve çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinli hayatını kaybetti, bin Filistinli de yaralandı.

Ölenlerin yüzde 66'sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)