Samih Şukri: Türkiye ile Mısır ilişkileri gelişme gösteriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, son dönemde yeni bir sürece girdi.

İki ülke arasında ilişkilerin eski günlere dönebilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, MBC Mısır televizyon kanalına telefonla bağlanarak, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine değindi.

Bakan Samih Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme katettiğini vurguladı.

"DEVAM ETMESİNİ UMDUĞUMUZ GELİŞMELER OLDU"

"İlişkilerimiz gelişme gösteriyor. Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." diyen Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.