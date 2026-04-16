Schumer: İran saldırıları destansı bir başarısızlık

ABD siyasetinde İran gerilimi üzerinden yeni bir tartışma başlarken Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, yönetimin askeri adımlarına karşı sert bir duruş sergiledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Schumer, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreci değerlendirdi.

"ÖFKE DEĞİL, BAŞARISIZLIK OPERASYONU"

Schumer, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını hedef alarak, bu adımların beklenen sonuçları vermediğini savundu. Operasyonu “destansı bir öfke hamlesi değil, destansı bir başarısızlık” olarak tanımlayan Demokrat lider, yönetimin stratejisini açık şekilde eleştirdi.

SENATO'DA YENİ HAMLE: SAVAŞ YETKİLERİ TASARISI

Demokratların, başkanın askeri yetkilerini sınırlamayı amaçlayan “savaş yetkileri” tasarısını yeniden gündeme getireceğini belirten Schumer, oylamanın bu hafta içinde yapılması için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Schumer, Cumhuriyetçilerin tasarıyı engellemesi halinde geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, “Kongre görevini yerine getirene kadar bu konuyu tekrar tekrar oylamaya sunacağız.” dedi.

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump döneminde de gündeme gelen benzer bir tasarı, 19 Mart’ta Senato’da oylanmış ancak 47 “evet” oyuna karşılık 53 “hayır” oyuyla kabul edilmemişti.

KONGRE ONAYI TARTIŞMASI

1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD başkanının askeri operasyon kararlarını Kongre denetimine bağlamayı öngörüyor. Yasa, başkanın olası bir askeri müdahale öncesinde Kongre’yi bilgilendirmesini zorunlu kılıyor.

SİYASİ GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Schumer’in çıkışı, ABD’de yürütme ile yasama arasındaki yetki tartışmasını yeniden alevlendirdi. İran’a yönelik askeri adımların kapsamı ve meşruiyeti, önümüzdeki günlerde Washington’da en sıcak başlıklardan biri olmaya devam edecek.