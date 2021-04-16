Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 49 şüpheli ifade verdi.

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 32 şüpheliyi serbest bırakırken 17 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun yapılmasının ardından 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.