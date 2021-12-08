Senato, Biden'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarısını reddetti

Senatör Paul, Yemen ablukası nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satılmaması gerektiğini söyledi. Tasarı, yapılan oylamada 67 ret oyuyla kabul görmedi.

ABD'de bazı senatörlerin Başkan Joe Biden'ın, Riyad yönetimine silah satışını engellemek için hazırladığı tasarı Senato'da kabul görmedi.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders ve Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, Suudi Arabistan'a onaylanan silahların satışını engellemek üzere Senato'ya ortak karar tasarısı sunmuştu.

RİYAD KARŞITI TASARI KABUL EDİLMEDİ

Tasarının destekçileri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava ve deniz ablukası da dahil olmak üzere bu ülkede yaşanan iç savaştaki rolü nedeniyle Raytheon Technologies tarafından üretilen 280 havadan havaya füzeyi içeren silah satışının engellenmesini talep ediyordu.

The Hill'in haberine göre, tasarıya 30 "evet" oyu çıkarken, 67 kişi "hayır" dedi.

"SUUDİLERE SİLAH SATIŞLARI SONLANDIRILMALI"

Oylama öncesinde konuşan Rand Paul, "ABD, Yemen ablukasını sona erdirene kadar Suudilere tüm silah satışlarına son vermeli. Başkan Biden, Trump'ın Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşını destekleme politikasını değiştireceğini söyledi, ancak politikanın değiştiği o kadar da açık değil." ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR BÖLÜNDÜ

Bu arada oylama, Demokratlarda görüş ayrılığına sebep olurken, Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı tasarıya karşı oy kullandı.