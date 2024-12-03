Senegal'de yeni meclis görev başında

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Senegal'de PASTEF partisinden milletvekili seçilen Başbakan Ousmane Sonko, bu görevine devam edebilmek için milletvekilliğinden istifa etti.

Meclis Başkanlığı'na da Sonko'nun yakın ekibinden 41 yaşındaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malick Ndiaye seçildi.

EN GENÇ MECLİS BAŞKANI

Ndiaye, Senegal'in en genç Meclis Başkanı oldu.

Ndiaye'den boşalan koltuğa Çalışma ve İstihdam Bakanı Yancoba Dieme, Dieme'den boşalan koltuğa da Abass Fall atandı.

Senegal'de 17 Kasım'daki genel seçimde Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Sonko'nun partisi PASTEF, 165 sandalyeli meclise 130 vekil göndermişti.