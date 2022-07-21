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    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı

    William Shakespeare’in oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı İlk Folyo adlı kitap, müzayede evi Sotheby’s tarafından değerli kitaplar açık arttırmasında görücüye çıktı.
    • 21.07.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 00:00
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    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı

    Müzayede evi Sotheby’s tarafından değerli kitaplar açık arttırmasında, William Shakespeare’in oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı İlk Folyo adlı kitap önemli bir koleksiyoncu tarafından satışa sunuldu.

    2 milyon 470 bin liraya alıcı buldu

    Kitap, bugün 2 milyon 470 bin dolara alıcı buldu.

    1623 tarihinde basılan eser, İngiliz edebiyatının en önemli kitabı ve İngiliz dilinin en büyük iki kitabından biri olarak kabul ediliyor.

    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı #1

    Bağımsızlık Bildirgesi'nin kopyası 2 milyon 228 bin dolara satıldı

    Öte yandan, açık arttırmaya çıkan diğer değerli belgeler arasında Bağımsızlık Bildirgesi'nin resmi Massachusetts eyaleti baskısının daha önce kayıt altına alınmamış bir kopyası ise rekor sayılacak bir fiyat olan 2 milyon 228 bin dolara satıldı.

    1788 tarihli belge ise 3 milyon 75 bin dolardan alıcı buldu

    Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Haklar Bildirgesi'nin Virginia eyaleti tarafından onayladığını gösteren 1788 tarihli değerli belge ise Shakepeare’in kitabının fiyatını geçerek 3 milyon 75 bin dolara satıldı.

    Onay belgesinden dünya üzerinde 3 tane bulunduğu ifade edildi.

    Açık arttırmada diğer satışa çıkan değerli kitap ve belgeler arasında Charles Darwin’in ‘Türlerin Kökeni’ adlı ünlü kitabının 1859 yılı basımı ve Jane Austen’in Aşk ve Gurur adlı kitabının 1813 basımı da yer aldı.

    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı #2
    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı #3
    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı #4
    Shakespeare’in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı #5


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