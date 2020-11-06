Şi Cinping'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'deki deprem için taziye mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mesajında "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derinden başsağlığı diliyorum" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

ÇİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gönderdiği mesajda, Türkiye’de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremi üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Şi, "Çin hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara da en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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