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    Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Şili'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Depremde can veya mal kaybına dair bilgi aktarılmadı.
    • 28.07.2022 - 01:16
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    Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Can ve mal kaybı bilgisi verilmedi

    EMSC, depremin merkez üssünün Antofagasta kentinin 243 kilometre kuzeydoğusunda 82 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.

    İHA'nın haberine göre, depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmedi.

    Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


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