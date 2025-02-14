Şili'de balinanın yutup geri tükürdüğü kanocu: Beni yediğini düşündüm

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Tüm dünya bu görüntüleri konuşmuştu...

Şili'de tatil sırasında babasıyla kano yarışı yapan 24 yaşındaki Adrián Simancas, Punta Arenas açıklarında aniden dev bir kambur balina tarafından yutuldu.

O dehşet verici anlar baba tarafından saniye saniye kaydedilirken balina, yuttuğu genci saniyeler sonra tükürdü.

Tüm dünyayı şaşırtan görüntüler sonrası Simancas, yaşadıklarını Associated Press'e anlattı.

"ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"

AP'ye konuşan Adrián, balinanın ağzının içindeyken hayatından endişe ettiğini söyledi.

Genç kanocu, "Öldüğümü sandım. Beni yediğini, yuttuğunu düşündüm." diye konuştu.

Koyu mavi, beyaz gibi renkler gördüğünü aktaran Adrian, "Arkamı döndüğümde yüzümde sümüksü bir doku hissettim. Arkadan yaklaşan şey kapandı... ve beni batırdı. O an yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm." ifadelerini kullandı.

KATİL BALİNA SALDIRISI SANDI

Başlangıçta Adrian bir katil balinayla karşılaştığından endişelendiğini söyleyerek, "Kısa bir süre önce orkalar hakkında konuşuyorduk, bu yüzden aklımdaydı." diye konuştu.

Neyse ki balinanın kısa bir süre sonra onu serbest bırakmasıyla canlı ve yara almadan kurtulmayı başardı.

BABASINA BİR ŞEY OLACAĞINDAN KORKTU

Ancak Adrian yüzeye çıktığında odak noktası değişti. "Babamın başına da bir şey gelmesinden, kıyıya zamanında ulaşamayacağımızdan veya hipotermi geçireceğimden korkuyordum." ifadelerini kullandı.

Sonunda genç kanocunun babası oğluna ulaşıp onu güvenli bir yere götürmeyi başardı.

Adrian o zamandan beri balinayla karşılaşmasını düşünüyor. Genç kanocunun ifadelerine göre balina ona iletişim kurmak için veya meraktan yaklaşmış olabilir.