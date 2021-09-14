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- Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi
Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi
Güney Amerika ülkesi Şili'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 Mart 2020'den bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görülmedi.
- AA
- 14.09.2021 - 18:42
Sağlık Bakanlığının günlük yayımladığı Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte kimse koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmedi.
297 YENİ VAKAYA RASTLANDI, ÖLÜM OLMADI
Son 24 saatte 297 yeni vakaya rastlandı, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 644 bin 832, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 601 bin 955 oldu.
Şili'de bugüne kadar 37 bin 253 kişinin salgından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
NÜFUSUN YÜZDE 87'SİNİN AŞISI TAMAMLANDI
Kovid-19'a karşı erken aşı uygulamaya başlayan Şili'de şu ana kadar 26 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ve nüfusun yüzde 87'sinin aşılanması tamamlandı.
Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği “Ourworldindata” internet sitesine göre Şili, nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda bulunuyor.