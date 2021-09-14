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    Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi

    Güney Amerika ülkesi Şili'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 Mart 2020'den bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görülmedi.
    • AA
    • 14.09.2021 - 18:42
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    Şili'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi

    Sağlık Bakanlığının günlük yayımladığı Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte kimse koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmedi.

    297 YENİ VAKAYA RASTLANDI, ÖLÜM OLMADI

    Son 24 saatte 297 yeni vakaya rastlandı, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 644 bin 832, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 601 bin 955 oldu.

    Şili'de bugüne kadar 37 bin 253 kişinin salgından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

    NÜFUSUN YÜZDE 87'SİNİN AŞISI TAMAMLANDI

    Kovid-19'a karşı erken aşı uygulamaya başlayan Şili'de şu ana kadar 26 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ve nüfusun yüzde 87'sinin aşılanması tamamlandı.

    Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği “Ourworldindata” internet sitesine göre Şili, nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda bulunuyor.

    Şili de Kovid-19 salgınında son 24 saatte ilk kez ölüm görülmedi #1

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