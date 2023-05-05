Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
AA

Sırbistan'dan silahlı haberleri gelmeye devam ediyor.

Otomatik tüfekle saldırdı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Saldırgan teslim olmadı

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi.

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Çarşamba günü de okula saldırı olmuştu

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı