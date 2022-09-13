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Sisi'den Katar'a 8 yıl sonra ilk ziyaret

Sisi'den Katar'a 8 yıl sonra ilk ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iktidara geldiğinden bu yana ilk kez gittiği Katar'da Emir Al Sani tarafından karşılandı.