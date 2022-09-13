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    Sisi'den Katar'a 8 yıl sonra ilk ziyaret

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iktidara geldiğinden bu yana ilk kez gittiği Katar'da Emir Al Sani tarafından karşılandı.
    • 13.09.2022 - 19:37
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    Sisi'den Katar'a 8 yıl sonra ilk ziyaret

    Msır Cumhurbaşkanı Sisi, iktidara geldiği 2014 yılından bu yana ilk kez Katar'ı ziyaret etti.

    Katar Emiri Al Sani karşıladı

    Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Sisi'yi, başkent Doha'da bulunan Uluslararası Hamed Havalimanı'nda Katar Emiri Al Sani karşıladı.

    Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin iki gün sürecek Katar temasları kapsamında "İkili ilişkileri güçlendirme yolları ve bölgesel konuların ele alınacağı" duyurulmuştu.

    Sisi den Katar a 8 yıl sonra ilk ziyaret #1

    Sisi den Katar a 8 yıl sonra ilk ziyaret #2

    Sisi den Katar a 8 yıl sonra ilk ziyaret #3


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