Snoop Dogg: Trump'tan kurtulmak için oy kullanacağım

Hayatında hiç oy kullanmadığını söyleyen rapçi Snoop Dogg, Trump'ın kaybetmesi için ilk kez oy kullanacağını söyledi.

ABD'li ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg, bir radyo programına katılarak siyasi açıklamalarda bulundu.

Siyahi rap akımının en önde gelen isimlerinden biri olan Snoop Dogg, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığına tahammül edemediğini ve hayatında ilk kez oy kullanacağını açıkladı.

Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde ilk kez oy kullanma kararını aldığını, bunu da Trump'ın tekrar seçilmesini istemediği için yapacağını dile getiren Snoop Dogg, suç siciliyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığı yüzünden bugüne dek oy verme hakkının bulunmadığını sandığını söyledi.

"BU ZİBİDİYİ GÖREVDE GÖRMEYE DAYANAMAM"

Dogg, 2016'da başkan seçilen ve bir dört yıl daha devam etmek için kasımda aday olacak Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki yarış için "Ben hayatımda hiç oy kullanmadım, ama bu yıl sanırım çıkıp oy atacağım, çünkü bu zibidiyi bir yıl daha bile görevde görmeye dayanamayacağım." ifadelerini kullandı.