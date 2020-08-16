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    Somali'de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 19:21
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    Somali'de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı

    Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Lido Plajı’nda bulunan Elite Otel’e bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

    Bombalı saldırının ardından otele girmeye çalışan saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

    SALDIRININ ARKASINDA EŞ ŞEBAB ÖRGÜTÜNÜN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    İlk belirlemelere göre saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında Eş Şebab terör örgütü olduğu düşünülüyor.

    Somali de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı #1

    Somali de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı #2

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