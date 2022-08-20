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    Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti

    Somali'de başkent Mogadişu'da el Şebab örgütü militanlarınca cuma gecesi Hayat Otel'e düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
    • 20.08.2022 - 15:04
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    Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti

    Somali'de ulusal medyadaki haberlere göre, dün akşam Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurahman Hasan İman'ın da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

    Otel içerisindeki militanların güvenlik güçleriyle çatıştığı aktarılırken, sabah saatlerinde halen çatışma seslerinin geldiği belirtildi.

    Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu.

    Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

    Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

    Çatışmaların devam ettiği sırada Reuters'a konuşan bir istihbarat görevlisi, "Şu ana kadar çoğu sivil 12 kişinin öldüğünü teyit ettik. Operasyon sonuçlanmak üzere ama hala devam ediyor." açıklamasında bulundu.

    Somali nin başkenti Mogadişu da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti #1

    Somali nin başkenti Mogadişu da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti #2

    Somali nin başkenti Mogadişu da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti #3

    Somali nin başkenti Mogadişu da otele saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti #4


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