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Haber Merkezi

ABD yeni yıla olaylı bir şekilde girdi.

New Orleans şehrinde 15 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı saldırının ardından ülkede, bir silahlı saldırı daha gerçekleşti.

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI

Queens kentinde bulunan Amazura gece kulübüne giden 2 şüpheli, rastgele çevreye ateş açtı.

Silahlı saldırının ortasında kalan 11 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR FİRARİ

Olayın ihbarı üzerine New York polisi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

Polis saldırının rastgele mi yoksa hedef gösterilerek mi ateş edildiğini ve bağlantılarını araştırıyor.

ÇETE ARASINDA İÇ HESAPLAŞMA OLABİLİR

Görgü tanıklarından biri, New York'un Queens kentindeki Amazura gece kulübüne yapılan saldırının çeteyle ilgili olduğunu iddia etti.

NEW ORLEANS SALDIRGANIN ARACINDAN DEAŞ BAYRAĞI ÇIKTI

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araçla kalabalığa dalan şahsın otomobilden inerek çevredekilere ateş açtığı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Polisle girdiği saldırıda öldürülen şahsın aracında araştırma yapan FBI ekibi, DEAŞ bayrağı bulduklarını açıklamıştı.

Polisler tarafından terör saldırısı olduğu açıklanan olaya ilişkin açıklama yapan Donald Trump, olayın bir göçmen nedeniyle yaşandığı belirterek, "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadelerini kullanmıştı.

ORDUDA GÖREVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Saldırının ardından olağanüstü hal ilan edilirken, saldırganla ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

FBI saldırıyı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.

Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

TEK BAŞINA HAREKET ETMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan,"Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz." diyerek saldırganın bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Duncan, bölgede aynı zamanda iki el yapımı patlayıcı ele geçirdiklerini ve bunların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TRUMP OTELİ ÖNÜNDE PATLAMA

Bu saldırının kısa süre ardından ise, Las Vegas kentindeki ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait "Trump International" otelinin önünde bir Tesla araç patladı.

Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamanın kaynağının ne olduğu henüz bilinmezken, Tesla'nın sahibi ve Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk, iki saldırı arasında bir bağlantı olabileceğini iddia etti.