SON DAKİKA! Donald Trump: Tarih yazdık

Haber Merkezi

Amerika'da tarihi seçimi "resmi olmayan sonuçlara göre" Donald Trump kazandı.

Seçim sonuçlarından sonra Donald Trump, zafer konuşması yapmak üzere destekçilerini kazandığı Florida eyaletindeki Palm Beach ilçesindeki kongre merkezine çağırdı.

Destekçilerine yaptığı çağrı sonrası kendisi de kongre merkezine gelen Trump, burada ilk konuşmasını da yaptı.

Sözlerine, "Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu.

Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz" ifadeleriyle başlayan Trump, devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"TARİH YAZDIK"

Bu gerçekten harika. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada binlerce dostumuz var. Bu inanılmaz, daha önce görülmemiş bir hareket. Bu şimdiye kadar bu ülkenin gördüğü en büyük politik hareket. Ülkemizin yardıma ihtiyacı var. Her şeyi düzelteceğiz. Tarih yazdık. Bir sebep için tarih yazdık. Engelleri aştık. Bakın bakın sonuca bakın neler oldu. Başardık buradayız.

"ABD'NİN ALTIN ÇAĞI"

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum.



Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.



Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.

"SENATO'NUN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİK"

Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Şu anda burada inanılmaz bir sevgi hissi var. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.



Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis'in de kontrolü bizde. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Meloni'ye güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum.



Kendisinin kitabı ülkede en çok satan kitap. Harika bir iş çıkarttı. İnsanlara yardım etmek için. Ama ben bütün aileme teşekkür etmek istiyorum. Çok harika çocuklar. Buradaki herkes çocuklarının harika olduğunu düşünüyor.

"SINIRLARI KAPATMALIYIZ"