Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile telefonda görüştü

Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik görüşme...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI EROĞAN SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ"

İletişim Başkanlığı Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMESİ EN AKILCI YOLDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN, İRAN TARAFINDAN BAZI NOKTALARIN HEDEF ALINDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad ile ülkenin doğu bölgesinin İran tarafından hedef alındığı ve bu saldırıların püskürtüldüğü aktarıldı.

İran'ın "korkakça ve hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek" bu saldırılarının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin, Suudi Arabistan'ın, hava sahasının veya topraklarının İran'ı hedef almak için kullanılmasına izin vermeyeceğini bilmesine rağmen, bu saldırıları gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın, misilleme seçeneği dahil, güvenliğini sağlamak ve toprakları ile vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.