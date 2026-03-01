İran: Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz

ABD ile İsrail, İran'a yönelik ortak operasyon ile saldırılar gerçekleştirdi.

İran ise bu saldırılara misilleme olarak İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üsslerine füze atışları gerçekleştirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ"

Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı.

İRAN, ABD'NİN ÜSLERİNE SALDIRIDA BULUNMUŞTU

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.