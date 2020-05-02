Spor yapma izni verilen İspanyollar sokaklara döküldü

Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkeler arasında üst sıralarda olan İspanya’da, günlük ölüm rakamlarının azalmasının ardından rehavet baş gösterdi.

Toplamda 25 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, günlük ölüm sayısının 200’lere düşmesi, uygulanana katı kısıtlamaların da gevşemesine neden oldu.

Ülke genelinde 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal, hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda spor yapma izniyle neredeyse kaldırılmış oldu.

YAŞ GRUPLARINA ÖZEL İZİN SAATLERİ

Yeni düzenlemeyle beraber 48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

SOKAKLAR SPOR YAPANLARLA DOLDU

Evin 1 kilometre çevresinde spor yapma izninin verilmesinin ardından yüzlerce İspanyol, sokakları doldurdu.

Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.

NORMALLEŞME BAŞLIYOR

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek. Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme süreci başlayacak.