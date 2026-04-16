Starmer’dan sosyal medya şirketlerine 'çocuk güvenliği' baskısı

İngiltere’de çocukların dijital dünyada maruz kaldığı içeriklere ilişkin endişeler artarken Başbakan Keir Starmer, sosyal medya şirketlerine yönelik baskıyı artırma kararı aldı.

Ailelerden gelen şikâyetler ve kamuoyu baskısı, hükümeti yeni adımlar atmaya yönlendirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ BAŞBAKANLIKTA TOPLANIYOR

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre Meta, Snap, Google, TikTok ve X gibi platformların üst düzey temsilcileri Başbakanlık’a davet edildi.

Toplantının amacı, çocukları çevrim içi risklerden korumaya yönelik önlemlerin hızlandırılması ve şirketlerin sorumluluklarını artırması olarak açıklandı.

"HAREKETE GEÇMEYEN, SONUÇLARINA KATLANIR"

Keir Starmer, yaptığı değerlendirmede sosyal medyanın çocukların sosyal ilişkilerini ve kimlik gelişimini doğrudan etkilediğini belirtti.

Starmer, “Riskleri görmezden gelmek mümkün değil. Şirketler gerekli adımları atmak zorunda” ifadelerini kullanarak, yasal düzenlemelerin de kısa süre içinde devreye alınacağını söyledi.

AİLELERDEN GELEN GERİ BİLDİRİMLER DİKKATE ALINIYOR

İngiltere hükümetinin “Çevrimiçi Dünyada Büyüyorum” adlı istişare programına şu ana kadar on binlerce başvuru yapıldığı bildirildi. Aileler ve çocuklar, dijital platformlardaki içeriklerin daha sıkı denetlenmesini talep ediyor.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Hükümetin, önümüzdeki aylarda çocukların internet ortamında korunmasına yönelik yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi bekleniyor. Yetkililer, sürecin teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde yürütüleceğini ifade ediyor.