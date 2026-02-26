27 Şubat'ta İmralı'dan yeni çağrı bekleniyor

Türkiye, tarihi günlere tanıklık etti ve etmeye de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, bambaşka bir yöne evrildi.

Meclis'te kurulan komisyon raporunu tamamlarken, süreçte artık ikinci aşama başlayacak.

İlk aşama 27 Şubat 2025 tarihinde Abdullah Öcalan'ın yaptığı "silah bırakma ve fesih" çağrısıyla geldi.

Çağrının yıl dönümünde, İmralı'dan yeni mesajlar gelecek.

Yarın çağrının yıl dönümünde İmralı'dan gelen mesajlar da önemli olacak.

DEM PARTİ PROGRAM DÜZENLEYECEK

DEM Parti, silah ve fesih bırakma çağrısı için özel bir etkinlik düzenleyecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve yöneticilerinin de katılacağı programda, Öcalan’ın süreçte ikinci aşamaya yönelik mesajı okunacak.

Mesajı DEM Parti İmralı heyetinin okuması bekleniyor.

ÖCALAN SON GÖRÜŞMEDE HEYETE MESAJI İLETTİ

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Öcalan’ın kaleme aldığı ve İmralı Adası’nda son yaptıkları görüşmede kendilerine verdiği yeni bir mesajı da kamuoyuna açıklayacak.

SÜREÇ İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Öcalan’ın gönderdiği mesajında, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirtip, bundan sonra yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

MESAJIN İÇERİĞİ

Öcalan’ın, silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyumu ve siyasetin demokratikleştirilmesine yönelik beklentilerle ilgili mesajlar paylaşacağı belirtildi.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.